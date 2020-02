La relación entre el ex Antofagasta y los azules no terminó de la mejor forma.

El mediocampista decidió demandar a Azul Azul por 400 millones de pesos, debido a un contrato que no dejó conforme al jugador.

La Tercera tuvo acceso al escrito presentado por los abogados de Araos, debido a que el volante quedó molesto por el contrato con Corinthians que redactó Azul azul, donde se acordó un préstamo con opción de compra a cambio de US$ 4.500.000, donde la U se quedó con US$ 2.5 millones, mientras que Antofagasta con US$ 2 millones.

El documento presentado por los abogados del volante, asegura que: “como S.S. coincidirá, lo anterior resulta irrisorio a mis derechos y prerrogativas tutelares, ya que la determinación del precio por la cesión temporal y por la opción de compra que derivó consecuencialmente en la cesión definitiva o término anticipado de mi contrato de trabajo con Universidad de Chile, no es otra cosa que intentar negar una prestación laboral e indemnización legal que tiene como causa la relación laboral que manteníamos y que busca evitar mi derecho legal en orden a percibir el 10% indemnizatorio del monto real y total que pagó Corinthians para contar definitivamente con mis servicios de futbolista profesional, esto es, la suma de US$5.000.001.- (cinco millones un dólares americanos) y no sobre los US$500.001.- que pretende o que alegará el Club demandado, ya que entenderlo o aceptarlo así, implica derechamente la configuración de una simulación por parte de Universidad de Chile”.

En esa línea, agregan: “Este entramado contractual que realizó Universidad de Chile, claramente busca perjudicarme en mis derechos laborales, toda vez que la demandada en su ‘lógica y proceder’ buscó destinar el menor monto posible para pagarme como trabajador”.

O jornal chileno @latercera Informa que: O Araos custou 5 milhões, e não 4 como a diretoria informou, toda negociação dessa diretoria tem mentira. — Maiara Furlan (@furlan_maiara) February 6, 2020