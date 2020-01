ANFP condena muerte de hincha de Colo Colo y avisa que no suspenderá el fútbol

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, fue enérgico en afirmar que “no puede seguir muriendo gente en los estadios”.

Pese a que se rumoreó que la ANFP iba a suspender la fecha 2 del Campeonato Nacional tras el atropello y muerte de un hincha de Colo Colo en manos de Carabineros, esto no sucederá.

Así lo afirmó el presidente, Sebastián Moreno, quien aseguró que "no puede morir gente que va al estadio, esa no es una situación aceptable. Este atropello se produjo una vez terminado el partido y en las afueras del estadio, pero esta situación no puede ser”.

“Nosotros esperamos que se agoten todas las investigaciones de las entidades responsable, el ministerio público, entre otros, es fundamental esclarecer este hecho, por el fútbol en general", añadió.

Prosiguió diciendo que "seamos claros, en esto estamos hablando de la vida de una persona, nosotros venimos trabajando todo este año, completo, con toda la planificación correspondiente para el buen desarrollo de los partidos".

Finalmente, y sobre las amenazas de la Garra Blanca, el presidente de la ANFP aseveró que "las condiciones de seguridad se van aumentado de acuerdo al partido que este sea. Creemos que no jugar no es la solución, tenemos que ser capaces de brindarle la seguridad a todas las personas que asistan a los estadios".