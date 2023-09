A través de un comunicado, la ANFP encabezada por Pablo Milad reveló que irá a tribunales e interpondrá recurso de protección, ante petición del Gobierno de terminar vínculos con casas de apuestas.

Cabe recordar que el pasado 01 de septiembre el Ministerio de Justicia le dio a la ANFP 30 días de plazo para terminar sus contratos con empresas ligadas a las casas de apuestas online.

“La ANFP estima que el Ministerio de Justicia y DD.HH. carece de las atribuciones legales para dictar el Oficio Ordinario Nº593, en especial, en lo referido a contratos vigentes. Por lo tanto, impugnará ese acto administrativo a fin de que la Corte de Apelaciones restablezca el imperio del derecho y asegure a la ANFP, como a toda persona jurídica, los derechos básicos que la Constitución le garantiza”, dice el comunicado del ente rector del fútbol chileno.

Además informan que el staff jurídico que llevará la defensa judicial de la ANFP estará a cargo del estudio del abogado Arturo Fermandois.

“La ANFP reitera que es una institución respetuosa de la ley y del Estado de Derecho y, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a la resolución definitiva de esta controversia”, cerraron.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien realizó el anuncio de exigirle a la ANFP el fin del vínculo legal.

"Hemos determinado que esta actividad se desarrolla al margen de la ley, no tiene fundamento normativo... Le hemos dado las instrucciones a la ANFP de que tiene un plazo de 30 días para dejar sin efecto los contratos con las casas de apuesta en línea", expresó aquella vez.

"El plazo que nosotros entregamos es el que generalmente se da, estos contratos que tienen con terceros no están permitidos en la legislación nacional y se deben dejar sin efecto. En caso de que no lo hagan, que no cumplan, se toma como una falta grave para los estatutos y faculta para retirar la personalidad jurídica de la institución", añadió Gajardo.