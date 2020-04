Andrés Schneiter se siente frustrado por la detención del circuito ATP

El entrenador del tenista nacional Cristian Garin lamentó que el Covid-19 frenará una temporada espectacular del chileno en el circuito ATP.

Una gran frustración vive el entrenador argentino Andrés Schneiter, luego que la ATP decidiera suspender momentáneamente el circuito de tenis mundial por la pandemia del Covid-19. El entrenador de Cristian Garin consideró que esto provocó un freno en el gran momento del chileno, quien ganó los títulos de los torneos de Córdoba y Río de Janeiro, a principios de este año 2020, que le valieron ascender al puesto 18 del mundo.

Schneiter comentó que "la verdad un poco decepcionado, quemado con todo esto, porque veníamos jugando tan bien con Cristian a principio de año y teníamos mucho por delante. Parecía que iba a ser una temporada espectacular, pero nos pegó una frenada gigante. Entonces por ese lado estamos decepcionados un poco, pero no hay otra", reconoció.

Además, el "Gringo" añadió que "veníamos para hacer un año excelente. Habíamos arrancado con buenas posibilidades, se venían los torneos Masters 1.000, que eran los más importantes para nosotros porque no los jugamos el año pasado. Teníamos 5 Masters 1.000 ahora para no defender nada, y que si lo hacíamos bien, podíamos pisar el top ten quizás".

"Digamos que afectó a los que habían arrancado bien, porque ya se postulaban a tener un gran año. Uno cuando arranca pretende tener un año espectacular y nosotros ya lo habíamos encaminado en cierta forma. Entonces, nos perjudicó un poquito más", continuó en la misma línea el estratega.

Sobre su comunicación con el "Tanque" en el período de cuarentena, Schneiter sostuvo que "conversamos siempre y él sigue trabajando físicamente, porque tenis no está haciendo nada, no se puede".

"Por ahora tenemos hasta julio, pero está feo, raro el panorama. No creo que en julio se abra para jugar, porque el tenis es un deporte mundial, no es que sólo un país tiene que estar bien, sino que todos tienen que estar bien. Entonces, no está fácil que juguemos en julio por cómo va todo. Por ahora hay que esperar a cuándo se sepa un poco más para trabajar y entrenar", agregó.

Finalmente, el entrenador de "Gago" se mostró optimista con una clasificación del chileno al Masters de Londres, ya que antes del parón se ubicó como el sexto mejor del año.

"De momento estaríamos adentro y eso es lo que saldríamos a defender. De cierta forma, arrancamos bien para pelear un Londres, pero hay que ir viendo qué va a pasar, qué torneos se jugarán, si se juegan los Grand Slams, donde hay demasiados puntos en juego", finalizó.