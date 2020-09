Amigo de Claudio Bravo: "Lo que hemos hablado es que le gustaría retirarse en Europa o en la MLS, no en Chile"

Claudio Bravo está pasando por un excelente momento en el Real Betis de Manuel Pellegrini, y Julio Rodríguez, amigo y formador del guardameta, aseguró que es probable que su retiro no sea jugando en canchas chilenas.

Justo cuando parecía que la carrera de Claudio Bravo se apagaba en Manchester City, el Real Betis decidió comprar al chileno y alargó un poco más sus años en la actividad. Y es que el meta llegó y se ganó el puesto de titular a sus 37 años, y en dos fechas no ha recibido goles y pelea la punta de la tabla.

Sin embargo, todo pareciera indicar que, tras finalizar su estadía en el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, Bravo debiese volver a nuestro país para retirarse jugando en nuestro país, y debiese ser en Colo-Colo.

Pese a ese supuesto, Julio Rodríguez, amigo y quien formó futbolísticamente al cuidatubos, conversó con La Redgoleta de Redgol y aseguró que los deseos del bicampeón de América están definidos: no quiere retirarse en el Cacique, ni en el fútbol chileno.

“No puedo contestar por Claudio, porque el que decide es él. Pero por las conversaciones que hemos tenido, fuera de la cancha porque lo nuestro ya es una amistad de muchos años, tengo la sensación de que a Claudio le gustaría retirarse en Europa o por ejemplo en la MLS. Y no le gustaría retirarse en Chile, por lo que he conversado con él”, aseguró Rodríguez.

Fue en 2015 cuando se dañó la buena relación que mantenía Bravo con el Eterno Campeón. En ese entonces, Héctor Tapia dirigía a los albos y le negó al portero la opción de entrenar en el Estadio Monumental, lo que nunca tuvo una versión definitiva.

"No me lo imagino volviendo a jugar en ningún equipo en Chile, no hablamos sólo de Colo-Colo. Y está un poco sentido con el club, por algunas situaciones que ocurrieron hace unos años atrás", señaló Rodríguez a Redgol.

Tras el amargo momento, el Capitán América volvió a Macul, pero esa vez regresó porque el mismo Rodríguez llegó a fortalecer el cuerpo técnico en su calidad de preparador de arqueros, lo que ilusionó a los hinchas albos.

"Cuando yo estuve trabajando en Colo-Colo quise limar algunas asperezas y un día Claudio, no tan sólo por aparecer en Colo-Colo sino que porque yo estaba trabajando ahí, accedió a entrenar en el estadio Monumental. Pero lo hizo más que nada por mí, que por él", explicó.

"Me gustaría mucho que él jugara su último año en Colo Colo, pero creo que no va a ser de esa forma. No vale mucho lo que yo diga, porque el que decide es él. También a mí me encantaría, pero no depende de nosotros, depende de Claudio. Es una opinión, ojalá que algún día nos sorprenda con la decisión", advierte.

Finalmente, desde su llegada al Betis la carrera de Bravo tomó un nuevo impulso, y Rodríguez aseguró que a su amigo aún le queda cuerda. "Hemos visto arqueros de gran categoría: Buffon tiene 42 años, hay arqueros que han ganado mundiales a los 40", concluyó.