El delantero de la selección chilena podría dejar la liga Mexicana la próxima temporada.

Eduardo Vargas no tuvo una campaña regular y está cada vez está más lejos de continuar en Tigres, club al que llegó en 2016 a cambio de seis millones de dólares. El ariete formado en Cobreloa no ha tenido un buen rendimiento en el elenco “Felino” y baja cantidad de goles no es bien vista por los dirigentes tras la millonaria inversión realizada

Con la Liga MX suspendida a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus, los medios del país del tequila especulan con el mercado de fichajes. La parecer cuadro azteca está buscando delanteros, ya pensando en el reemplazo del exjugador de Universidad de Chile.

El medio azteca El Universal asegura, por ejemplo, que ante el bajo nivel de Vargas, uno de los jugadores que interesa es el paraguayo del FC Juárez, Darío Lezcano, por el que se podrían pagar cuatro millones de dólares.

"No hay grandes intenciones por parte del jugador chileno para renovar su relación laboral con el equipo, incluso trabaja para estar en la mejor forma física y futbolística para llegar a un nuevo club a partir del próximo semestre”, redactaron.