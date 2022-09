Alisha Lehmann: la futbolista con el trasero perfecto

Comenzó la Women’s Super League de Inglaterra y uno de los partidos que llamó la atención fue el de Aston Villa vs. Manchester City, en donde las "villanas" se impusieron por 4-3.

Se trata de Alisha Lehmann, una futbolista suiza que marcó a los 21 minutos del primer tiempo con un remate cruzado y celebró como Cristiano Ronaldo.

"Con el saltito, la media vuelta y los pulgares señalando su número, el 7, hizo que recordáramos a Cristiano Ronaldo cuando festejaba con ese estilo", consignó el diario español Mundo Deportivo.

Pero la delantera no sólo llama la atención dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Y es que Lehmann tiene la escoba en Instagram, donde es una de las futbolistas con más seguidores: 8.2 millones, para ser exactos.

Alisha Lehmann. The best ass in female football. pic.twitter.com/oww6165vA6