El lateral izquierdo quiere dar vuelta la página tras la dura eliminación ante Vélez Sarsfield.

El ex Rosario Central valoró el trabajo de los cruzados a lo largo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. "Hicimos un gran esfuerzo no solamente en esta llave, si no que en las anteriores. Se vio una mentalidad ganadora, siempre buscando el arco rival", subrayó.

Parot aseveró que: "El primer tiempo no fue el más brillante nuestro en la parte ofensiva. Les llega el penal muy rápido y no alcanzamos a jugar con la desesperación de ellos de ir a buscar más el partido", asumió.

"Creo que hicimos un muy buen segundo tiempo, buscamos más el arco rival. Lamentablemente el 2-1 de ellos fue un gol de otro partido, que nos golpeó. Y el gol al último minuto en la pelota parada", esgrimió.

Finalmente, se refirió a la ausencia de Fernando Zampedri. "Es nuestro 9, que venía marcando, que estaba fino, pero creo que Diego (Valencia) hizo un gran partido. Más allá de que no venía sumando minutos, lo hizo de buena forma", cerró..