Alfonso Parot: "Molestaba que dijeran que éramos los regalones"

Alfonso Parot, lateral de Universidad Católica comentó el giro futbolístico que dieron para poder conquistar el tetracampeonato.

"Me costó mucho al principio de este año encontrarme como jugador, de andar bien, de subir el rendimiento. Lo colectivo tampoco ayudaba. Cristián Paulucci me conocía, me llevó a Huachipato, me agarró y me dijo que iba a jugar, que confiaba en mí. Esa confianza la necesitan los jugadores muchas veces. Nos devolvió el protagonismo de ir para adelante, del juego asociado", confesó el Poncho en Radio ADN.

Luego comentó que "cuando las cosas no andan bien, todo cambio es bueno. Paulucci estuvo con Quinteros, con Holan, es un tipo cercano, de piel, de hablar con los jugadores y se mantuvo igual, muy humano. Nos convenció del gran equipo que éramos. Hizo un gran ambiente de trabajo, buena armonía".

"La verdad no esperaba que se nos escapara, confiábamos en nosotros, teníamos fe, no perdimos el foco en nosotros. Debíamos seguir iguales aunque no dependiera de nosotros, había que meter presión desde atrás", indicó sobre la derrota ante Colo-Colo.

Para Parot "hicimos segunda rueda perfecta, es un orgullo por nuestro equipo y compañeros. Hicimos un gran compromiso, el autocuidado con la familia fue importante, los más chicos que son solteros podían salir a carretear, pero se comportaron al 1000% pues después de dos años podían salir a bailar, pero no lo hacían".

Complementó diciendo que "se habló mucho, se cuestionaba en bases de los dichos del otro equipo que ellos habían sido perjudicados, que el Seremi, que esto y lo otro. Nosotros siempre nos cuidamos, contra O'Higgins jugamos luego de una larga cuarentena. Con La Serena perdimos el vuelo y debimos viajar en varias van, tuvimos contactos estrechos y no dijimos nada. Molestaba que dijeran que éramos los regalones, pues hubo un trabajo increíble de nosotros y del cuerpo médico".

