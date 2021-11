Alfonso Parot lanzó irónica frase por la lucha del título con Colo-Colo

Alfonso Parot, el actual lateral de la UC contó cómo se preparan para la recta final y la importancia que tuvo en la gran campaña el paso de Cristian Paulucci al primer equipo.

"Tuvimos la eficacia y fortuna de convertir rápido ante Huachipato, estuvimos siempre bien parados atrás para que el rival no encontrara espacios. Fue una linda jornada, sumado al aliento de la gente que siempre es importante", señaló el ex Rosario Central.

"Hicimos trabajo regenerativo esta jornada y mañana (martes) nos meteremos de lleno en Everton, a analizar sus fortalezas y debilidades. Hay que jugar ese partido como una final más, igual que los últimos doce disputados. Esperamos plasmar el buen juego que estamos haciendo", agregó.

En cuanto al renacer del equipo, Parot expresó que "hace tres meses parecía una epopeya que la UC le diera caza a Colo Colo en la cima del torneo, pero la salida de Gustavo Poyet del banco y llegada de Cristián Paulucci descomprimió el ambiente y el plantel volvió a jugar como tenía a todos acostumbrados".

Alfonso Parot, el actual lateral de la UC, contó cómo se preparan y la importancia que tuvo en la gran campaña el paso de Cristian Paulucci al primer equipo.

"Estoy contento con el rendimiento grupal, pero todavía no hemos conseguido el objetivo. Este equipo nunca bajó los brazos y perdió el foco de pelear el torneo, con la llegada de Cristián (Paulucci) nos liberamos y volvimos a ser ese equipo de tiempo atrás. No hay egos, solo ganas de hacer las cosas bien», añadió.

Sobre la renovación de su contrato, Parot expresó que "al tener un alza colectiva eso ayuda en lo personal, además Paulucci me entregó la confianza que me faltaba. Me haría feliz continuar, pero no depende de mí".

Universidad Católica jugará el sábado ante Everton en Viña del Mar el próximo sábado 4 de diciembre a las 18:00 horas. A los Cruzados les basta con un empate para ser campeones.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.