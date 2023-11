Alexis Sánchez y sus duras críticas sobre el fútbol nacional

La selección chilena está viviendo duros momentos en los últimos días, todo esto tras el amargo empate ante Paraguay, donde una vez finalizado el compromiso, Eduardo Berizzo anunció su renuncia como director técnico de La Roja. Muchas fueron las reacciones una vez conocida esta decisión, donde uno de los últimos en hablar fue Alexis Sánchez, quien criticó duramente el trabajo que se realiza en el fútbol chileno.

El Niño Maravilla primero comenzó hablando sobre la salida de Eduardo Berizzo de la banca de la selección, donde al igual que Gary Medel, reclamó que no se le permitió trabajar cómodamente en el tiempo que estuvo en su cargo, donde destacó que en ese tiempo logró crear un grato ambiente dentro del camarín nacional.

Luego de esto vinieron las críticas por parte de Alexis Sánchez, donde primero apuntó al torneo chileno. "No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol, yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el campeonato nacional se detiene. La organización no ha estado muy bien, la liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida, los jugadores dicen que es un desastre".

Tras este duro análisis, Alexis pasó a criticar las condiciones actuales de Juan Pinto Durán, el complejo deportivo oficial de la selección chilena. "En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro, una selección no puede trabajar así".

Finalmente, Alexis Sánchez habló sobre una particular situación ocurrida en el estadio monumental, criticando el no uso del estadio nacional. "En el estadio de Colo Colo yo estaba sentado, estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos de la ducha. ¿Es una selección o un equipo de tercera?", lanzó indignado el goleador histórico de La Roja.