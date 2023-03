Alexis Sánchez y su retiro: "Quiero jugar hasta los 40 años"

El actual delantero de Olympique de Marsella reveló que su gran sueño es finalizar su carrera en su querida Tocopilla.

También se abre a la posibilidad de colgar los botines en un grande del fútbol chileno.

"Quiero jugar hasta los 40 años. Amo lo que hago. Mi sueño es terminar en Tocopilla en Tercera División, después Segunda División y Primera División. Me gustaría terminar mi carrera en Tocopilla, es mi sueño. En el norte y en Tocopilla hay muchos niños que sueñan con ser un Alexis Sánchez", reveló en diálogo con TVN.

Además reveló que le encanta la idea de crear o hacerse cargo de la propiedad de un equipo, como Arturo Vidal con Rodelindo Román: "Sí, me gustaría. Tocopilla en su momento jugó Copa Chile y estuvo en Tercera División. Quiero enseñarles mi estilo de juego, uno puede tener muchos recursos, pero no sirve si no se tiene la cabeza para enseñar".

Finalmente, Alexis Sánchez se refirió a la posibilidad de retirarse en algún grande del fútbol chileno: "En mi familia es mixta, hay hinchas de Colo Colo y la U. Venir a jugar en Chile es un sacrificio, yo no quiero venir a Chile y venir de vacaciones, quiero venir, demostrar y ganar como lo hice en mi carrera. Me gustaría pero bien físicamente, puede ser un grande de acá. Me abro a todas las posibilidades. Jugar en la U, Católica o Colo Colo. Amo el fútbol".

