El formado en Cobreloa se refirió a su paso por "Los Diablos Rojos".

Alexis Sánchez, a través de un video de Instagram, rompió el silencio y reveló detalles inéditos de su mal paso por Manchester United, de hecho confesó que desde el primer día quiso abandonar el club.

"Quiero hablar un poco de mi período del United, de muchas cosas que se dijeron que me hacían ver mal. Bueno, hablar un poco de toda mi experiencia en ese club. Tenía un acuerdo con el Manchester City, no se dieron las cosas y me salió la oportunidad del United. Cuando chico me gustaba ese club, era tentador y terminé firmando sin informarme mucho de la interna", comenzó diciendo.

Además agregó que, "los primeros días que estuve con mis compañeros y estuve con todos… A veces hay cosas que no te das cuenta hasta llegar. Me acuerdo del primer entrenamiento que tuve y me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa ese día y le digo a mi familia y a mi representante si no se puede hacer tira el contrato para volver al Arsenal. Se pusieron a reír, había algo que no me cuadraba, no me parecía bueno. Pero ya estaba ahí".

Para cerrar, comentó que: "Sentí lo mismo durante los primeros meses, no éramos unidos como equipo en ese momento. Les cuento mi experiencia. Los periodistas hablaban sin saber y molestaba, dolía. Lo mismo de ex jugadores que no tenían idea de lo que pasaba, que era culpa mía. A veces un jugador depende de la interna, que sea una familia, que seamos unidos y no lo éramos en ese momento", detalló.

MIRA SU DECLARACIÓN ACÁ: