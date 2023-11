Alexis Sánchez y el guiño a la U tras ofrecimiento de Leonardo Farkas

Esta semana ha sido bastante dura para la selección chilena, todo comenzó con la renuncia de Eduardo Berizzo como director técnico, tras un amargo empate sin goles ante Paraguay. Esto provocó distintas reacciones, donde las más destacadas fueron las de Alexis Sánchez, quien realizó duras críticas en contra del fútbol nacional y las infraestructuras utilizadas por La Roja.

En definitiva, el tocopillano reclamó que en Juan Pinto Durán no tienen una cancha acorde a una selección nacional, junto con un problema en específico donde tres de las duchas no funcionan y deben esperar hasta que otro de sus compañeros terminen para así poder bañarse los demás, algo totalmente impresentable.

Con respecto a esto, Leonardo Farkas le respondió a Alexis Sánchez y también realizó una millonaria propuesta para solucionar estos problemas. "No puede ser que nuestra selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán. Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar las instalaciones, que vergüenza, no lo creí hasta ver el video de Alexis".

Tras este ofrecimiento, Alexis Sánchez le respondió al empresario y filántropo nacional. "Se agradece por querer ayudar siempre, pero acabo de conversar con el presidente de la ANFP y solucionarán las duchas y el agua fría. También se comprometió a mejorar las instalaciones para el fútbol femenino en el corto plazo. La idea es que las futuras generaciones tengan herramientas de calidad".

Pero esto no termina aquí, ya que luego de las anteriores declaraciones, Alexis Sánchez aprovechó para ofrecerle una contrapropuesta a Leonardo Farkas. "Mejor, amigo Leonardo, pongamos 50/50 para hacer el estadio de la U", señaló el Niño Maravilla a través de redes sociales, donde nuevamente muestra su gusto por Universidad de Chile.