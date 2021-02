Alexis Sánchez valoró las "muchas cosas" que ha aprendido con Arturo Vidal

El delantero chileno, Alexis Sánchez, se refirió a los más de 10 años que lleva compartiendo con Arturo Vidal y reconoció que han aprendido mucho juntos.

Alexis Sánchez se refirió a su actual panorama en el Inter de Milán, con quienes sigue en pelea por conseguir el título de la Serie A. Ante eso, tuvo comentarios para la relación que tiene con el mediocampista Arturo Vidal, quien llegó al cuadro lombardo en septiembre de 2020 para ser compañero del tocopillano.

En diálogo con el sitio oficial del Inter, Sánchez respondió una serie de preguntas en una didáctica entrevista. El “Niño Maravilla” fue consultado por distintos ámbitos de su extensa carrera, para poder acercarlo más con los fanáticos del equipo nerazzurri.

Uno de esos puntos fue la relación que tiene con Vidal, con quien reconoció que han "aprendido muchas cosas juntos. Desde los desafíos en Colo Colo hasta el Mundial Sub 20, una experiencia maravillosa que nos permitió conocernos aún más. Ahora estamos aquí y él ha crecido mucho como persona y como jugador".

Con respecto a La Roja, el goleador histórico de la Selección Chilena indicó que "el debut fue un día especial. Jugar para tu selección es el sueño de todos los jugadores. Es una de esas emociones que se quedarán para siempre".

Con respecto a sus inicios, el ex Barcelona confesó que "el haber empezado a jugar con gente adulta (en Tocopilla) me enseñó un fútbol fuerte, lo que me marcó. Desde pequeño siempre quise ser futbolista profesional".

También fue consultado sobre uno de sus amigos más cercanos en el Inter, el belga Romelu Lukaku. Ante eso, expresó que "es una persona siempre positiva, sonriente, a la que le encanta aprender. Cada día pone su máximo empeño en ello y también se ve cómo va creciendo con el entrenador".

"¿Mi mejor rasgo? Contra uno, tener una vista de 360 ​​grados del campo y hacer cosas que otros no hacen. Confío en mis instintos y mis habilidades", concluyó el oriundo de Tocopilla.