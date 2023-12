Alexis Sánchez llegó al Inter de Milán con el objetivo de competir una nueva temporada al más alto nivel, pero con el pasar de los meses esto no ha resultado así. Y es que no ha podido ganarse la titularidad y actualmente se encuentra lesionado, motivos por el que el conjunto italiano ya tiene nombres para reemplazarlo.

Según reveló el medio la Gazzetta dello Sport, la dirigencia de los Nerazzurri baraja dos opciones para fichar. Uno de ellos es Mehdi Taremi, delantero centro del Porto que ha tenido una grandísima temporada. El otro es Luis Muriel, goleador del Atalanta que conoce de cerca la Serie A pues tiene basta experiencia en la liga.

El mismo medio también aseguró que el delantero que llegue tendrá la misión de reemplazar el rol de Alexis Sánchez en el club, pues también será suplente ingresando de vez en cuando al equipo titular. El club busca a quien "cubra adecuadamente las espaldas de Lautaro y Thuram".

Alexis Sánchez no lo pasa bien en Italia.

Todo esto se origina debido a que el entrenador del Inter no está conforme con la situación de Alexis."Nos genera un problema definitivamente", dijo Simone Inzaghi en diálogo con Sport Mediaset. Sin embargo, el "Niño Maravilla" no es el único que ha dado más de una complejidad esta temporada. "No solo es él. Tenemos a De Vrij, Dumfries y Cuadrado afuera. Estamos obligados a hacer rotaciones", confesó el DT..

Es así como el "Niño Maravilla" tiene los días contados en el Inter de Milán, pues todo parece indicar que abandonara el equipo una vez que finalice la temporada. Sin embargo los candidatos para quedarse con sus servicios de seguro no faltarán, solo resta esperar en qué liga continuará su carrera futbolística.