Alexis Sánchez manda un duro mensaje a sus críticos

Pese a la ola de críticas que cayeron tras el pitazo final y el empate 2-2 entre La Roja y la selección de Qatar, el jugador de Olympique de Marsella explotó con todo en zona mixta.

"No es fácil, asumo mi responsabilidad. Con Arturo (Vidal) siempre estamos uno él y uno yo. Hoy me tocó, pero nada. Asumí y si toca otro penal, lo voy a patear", comenzó explicando en rueda de prensa.

En la misma línea Alexis detalló que "por algo soy el goleador histórico de la selección, el con más asistencias y el que tiene más partidos con Gary Medel (...) Siempre quiero ganar, exigirme en todo y también a mis compañeros".

"Si juego mal, me siento mal. Estuve una hora ahí solo con hielo, cosas que la gente que no sabe, pero son cuestiones que el futbolista a veces vive. Me siento mal al fallar", dijo el goleador histórico de La Roja.

Por último el "Niño Maravilla" cerró con un potente mensaje. "Estoy acá para apoyar a los jugadores. Ya no son jóvenes, tienen 21, 22 o 23. Son maduros que tienen que despertar, yo también ayudarlos. Los grandes también tenemos que despertar para llegar a marzo con la mentalidad de ir al Mundial".

Alexis Sánchez después del empate ante Qatar y lo que viene para @LaRoja:



"Hay frustración cuando no ganas. Hay que ser claro y autocrítico, nos falta todavía"#PelotaParadaxTNTSports 👇 pic.twitter.com/OKC9Us47h5 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 27, 2022