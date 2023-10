Alexis Sánchez habla de su rol en La Roja y le deja un recado a Colo Colo

Alexis Sánchez no tuvo uno de sus mejores partidos ante Perú, pero aún así se las arregló para ser aporte. Tras el triunfo, el "Niño Maravilla" se desahogó y habló de su nuevo rol en la Selección, además de dejarle un recado a Colo Colo por el estado de la cancha.

"Me siento bien, solamente que ustedes están acostumbrados a verme de frente al arco. Ahora, el que entiende de fútbol sabe que jugar de espaldas y con una defensa cerrada es difícil. No soy un 9, trato de ayudar al equipo y es importante saber jugar ahí", comenzó diciendo Sánchez post victoria.

En ese mismo sentido, hizo una comparación con las canchas de Europa y se quejó del estado del Monumental.

Quizás te pueda interesar: Dura baja: el titular de La Roja que no podrá jugar ante Venezuela

"Me gusta jugar ahí, pero son diferentes dimensiones. Allá el campo es mucho más grande, la cancha es mucho más linda y acá las canchas no están muy buenas", dijo Alexis.

Respecto a lo mismo, recalcó que "hoy fue un partido muy cerrado, estaban muy atrás, los espacios y la cancha no me favorecía, pero tranquilo".

Retomando su nueva función, hizo un análisis y destacó el gran favorecido con su nueva posición en la cancha.

"Me gusta jugar más de frente al arco. Toda mi vida jugué de frente y jugar de espaldas ahora. El que jugó de 9 va entender. Es un rol que me toca ayudar a los de atrás, tienen que aprovechar los de atrás como en este caso Valdés aprovecha los espacios que le dejo. Le digo aprovecha el espacio, yo tengo a los dos defensas, así no salgo y él aprovecha ese espacio", analizó.

Respecto a los tres puntos obtenidos por La Roja, Alexis Sánchez valoró lo conseguido y dijo que "es importante, también con Colombia podríamos haber ganado. Hoy se dio un partido difícil, con un rival difícil".