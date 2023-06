Todo parecía indicar que Alexis Sánchez tendría nuevo entrenador en el Olympique de Marsella: Marcelo Gallardo, entrenador argentino multicampeón con River Plate que actualmente se encuentra sin club.

Sin embargo, el periodista César Luis Merlo adelantó que el Muñeco rechazó la propuesta del conjunto francés, por lo que el conjunto del chileno tendrá que seguir buscando director técnico para la próxima temporada.

“Marcelo Daniel Gallardo no será el entrenador del Olympique de Marsella. Desde el club me confirman que el entrenador rechazó la propuesta y no asumirá el cargo”, escribió en sus redes sociales.

El DT campeón de América era la primera opción para los franceses, quienes querían al entrenador argentino como jefe del proyecto en el Marsella. Sin embargo, la chance se diluyó.

Según dio a conocer el diario argentino Olé, “no hubo acuerdo entre las partes y el Muñeco seguirá evaluando posibilidades para continuar su carrera”.

“Más allá de los números del contrato, el Muñeco quería refuerzos de jerarquía para armar un plantel competitivo en la Ligue 1 y la chance de avanzar a los grupos de la Champions”, complementó el medio trasandino.

Contrato de Alexis Sánchez

Recordar que Alexis Sánchez tiene contrato vigente con el Olympique de Marsella hasta fin de mes y aún no renueva su vínculo, el cual dependería del entrenador entrante.

De hecho, su antiguo jefe Igor Tudor estaría a punto de llegar al fútbol italiano y según cuenta la prensa europea, el tocopillano sería uno de los primeros requisitos para su nuevo comienzo.