Alexis Sánchez en modo Copano: el 7 "agarró pal leseo" a Dante Poli

Uno de los momentos más recordados de la entrevista que le hizo TVN a Sánchez vino cuando contó por qué no fichó en los Citizens. “Estaba todo firmado en el City. Estuve apunto de irme. Hablaba todos los días con Guardiola. Me escribía ‘feliz cumpleaños Alexis’. Era como mi papá. Era mi papá en el Barcelona y era como mi papá en el City. Conversábamos todos los días”, dijo en el arranque el goleador histórico de la Roja.

“Estaba todo listo, había un jugador que había que cambiar para el Arsenal y estaba todo listo. De repente Arsene Wenger me dice ‘no te vas a ir porque el jugador no se quiso venir para acá’ ¿Qué hago ahora? Yo quería irme ahora, jugar Champions… y de repente suena el celular, era Mourinho, ‘Alexis aquí está la 7 para ti disponible’ me dice”, agregó el chileno.

Ahí vino el chiste a Dante Poli: “No era cosa de dinero, para que todo el mundo sepa, era lo mismo, era lo mismo. Eso es mentira. Yo dije ‘un jugador chileno jugando en el Manchester United… nunca en la historia ha jugado un jugador chileno’. Algunos dicen que ha jugado Dante Poli ¿no?... Dante Poli no sé si jugó… fue de invitado”, afirmó entre risas el ariete.

“Lo conozco a Dante, le mando un abrazo si está viendo esta entrevista”, cerró son una sonrisa el 7 de la Roja.

