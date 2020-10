Alexis Sánchez empapó de elogios a Arturo Vidal: “No hay otro como él”

Alexis Sánchez se refirió también al alza de su nivel y se deshizo en buenos comentarios sobre su compañero chileno.

El Niño Maravilla ha vuelto a ser destacado en los partidos del Inter de Milán debido a sus buenas actuaciones. Y debido a eso ya está luchando por un puesto en el equipo titular junto a Lautaro Martínez y Romelu Lukaku.

El oriundo de Tocopilla también alabó al reciente fichaje del cuadro nerazzurri, Arturo Vidal, a quien conoce hace más de 15 años y con quien compartió en distintas etapas de su vida, generando la estrecha amistad que mantienen ambos hasta el día de hoy.

"Todo el mundo conoce a Vidal, yo lo conozco desde hace 15 años y hemos jugado mucho juntos. Es un jugador que entiende mucho de fútbol y encontrar un jugador como él es difícil hoy en día. Sabe cuándo pasar el balón y tiene una visión de 360 grados del juego", confesó en conversación con Sky Sports.

Con respecto a su desempeño en la cancha en el arranque de la temporada, aseguró que "me siento en forma, soy un jugador que cuanto más juego mejor, en todos los sentidos: tanto para marcar goles como para asistencias. Estoy muy feliz porque quiero jugar y también estoy feliz por mis compañeros porque nos va bien".

"Me gusta lo que hago, me encanta mi trabajo que es el fútbol, toda mi vida he jugado al fútbol y estoy feliz de sentirme bien ahora. Cuando llegué a Inter me encontré con un entrenador que nunca te deja renunciar, que siempre está ahí y con jugadores que quieren aprender y ganar algo. Se ha creado una familia con todos los que trabajan aquí y esa es la belleza del club", añadió.

Desde la primera fecha, y tras un refuerzo evidente del equipo, el Inter ya es candidato a la corona. Pese a eso, Alexis no se apura, y reconoció que "es muy pronto para hablar del Scudetto, ahora tenemos que jugar y mejorar para ser más decididos. No tenemos que relajarnos, pero tenemos que estar siempre atentos queriendo ganar cada juego, ya sea fácil o difícil".

Para finalizar, el delantero chileno también tuvo declaraciones sobre su competencia directa en el club. "Lautaro (Martínez) y (Romelu) Lukaku son dos jugadores increíbles. Tienen diferentes cualidades, como todos los atacantes. Tienen el deseo de marcar goles todo el tiempo y para un jugador que juega en ataque tiene que ser así", concluyó.