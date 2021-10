Alexis Sánchez deslumbra invirtiendo en increíble negocio en Italia

El futbolista chileno, Alexis Sánchez, sacó a relucir su faceta de empresario e invirtió en un gran negocio en una de las ciudades donde le tocó jugar.

A pesar de que en la actualidad su cabeza está en defender al Inter de Milán y La Roja, Alexis Sánchez también piensa en el futuro. El delantero chileno ingresó al minuto 72 para reemplazar a Lautaro Martínez en el empate 1-1 entre su equipo y la Juventus.

Pero el “Niño Maravilla” también tiene su faceta de empresario, y varios medios italianos detallaron su nuevo negocio. El cual está situado en una de las ciudades donde brilló con su fútbol: Udine. Y es que en ese lugar adquirió su segunda mega propiedad en el extranjero, pero pensando en invertir.

Según detalla la prensa italiana, el tocopillano compró una finca de vinos llamada Alberice que tiene 25 hectáreas, de las que ocho son montañosas. Y los reportes indican que el goleador histórico de La Roja ya ha visitado en varias oportunidades la propiedad y ha probado los vinos que producirá.

A esta increíble propiedad se suma la que adquirió hace un año: un lujoso departamento en Miami. El cual cuesta unos 2,3 millones de euros y está ubicado en el piso 33 de una torre de 52, y que cuenta con una increíble vista al mar.

Ahora solo queda ver que deparará el destino futbolístico del ex Barcelona, que espera poder ir sumando más minutos con el Inter. Y ante esto, tendrá que ver si decide priorizar mantenerse cerca de sus inversiones o si optará por volver a Chile en algún momento.

Así, el ex goleador del Arsenal se alista para el próximo desafío del elenco nerazzurri en la búsqueda de ser bicampeón de la Serie A. Esto cuando este miércoles 27 a las 15:45 horas visite al Empoli, y aún no se sabe si Simone Inzaghi lo alineará o no.