Alexis Sánchez aclara sus dichos sobre "no sentirse querido en Chile"

En esa línea, el "niño maravilla" lanzó una crítica que no fue bien recibida en Chile al comparar lo sucedido ayer con lo que vive en suelo nacional, sumado a que comentó sobre el plantel del OM. "El recibimiento de ayer fue algo lindo. En todas partes me han recibido bien. Como dice el dicho, uno nunca es ídolo en su país. Me siento muy querido en el extranjero. Son cosas lindas que te llegan en el momento en que menos se espera. Eso hace dimensionarlo. De la liga, vi que el equipo es intenso. Presionamos alto. Me gusta el estilo, cómo presionamos. Ganar 4-1 es algo lindo".

"Lo dije...por algunos periodistas que hablan, inventan y critican sin saber desde Chile.. (OJO NO todos)…Cuiden a los más jóvenes", indicó Sánchez en sus redes sociales.

También aprovechó su publicación para expresar que: "No lo digo, por mi gente ni por los niños de mi país, que amo, y que cada vez que voy a Chile, me dan amor y energía", complementó.