Alexis Martín Arias: “Nunca tuve nada que ver con una supuesta suplatanción”

El arquero de Unión La Calera, Alexis Martín Arias, se defendió tras la acusación de la Seremi de Salud por suplantación de identidad en exámenes PCR.

Una gran polémica se ha desatado entre el club chileno, Unión La Calera, y la autoridad sanitaria del país. Todo esto después de que hace algunas semanas el Seremi de Salud de Valparaíso acusara al equipo de suplantar la identidad de uno de sus jugadores para la realización de los exámenes PCR a los que son sometidos periódicamente.

El involucrado era específicamente el arquero de los cementeros, Alexis Martín Arias tras la dura acusación de la que fue víctima. El cidatubos argentino dejó en claro que se ha sometido rigurosamente a los protocolos establecidos para poder jugar en plena pandemia del coronavirus.

"Quiero dejar bien en claro que nunca tuve nada que ver con una supuesta suplantación o algo que se le parezca, ¡nunca! Es más, he sido objeto de más de 10 análisis para Covid-19 y siempre me he sometido a todos los protocolos que se determinaron para esta enfermedad", indicó en conversación con La Cuarta.

"No comprendo la necesidad que tendría de hacer una cosa así", indicó el arquero, que también se mostró afectado por verse inolucrado en una situación tan compleja como la denunciada por la autoridad sanitaria.

"Me duele, me esfuerzo mucho para ser un gran profesional y que livianamente te involucren en situaciones que ensucian tu reputación y profesionalismo, está muy mal", confesó al citado medio, y reconoció que está evaluando la opción de tomar acciones legales.

"Me involucraron en hechos muy graves, porque decían que ponía en peligro a mis compañeros o a otras personas y yo ya tenía estudios de sangre, antígeno y cardíacos de que no era contagiante", concluyó.