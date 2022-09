Alexis lanza dura critica al fútbol chileno tras derrota ante Marruecos

Luego del duelo amistoso en España, el delantero de la Roja de todos, Alexis Sánchez, dio la cara y entregó un complejo análisis del presente futbolístico que atraviesa el país.

En zona mixta, ‘Maravilla’ comenzó señalando que “ellos fueron más intensos que nosotros. Hay jugadores nuevos que hoy debutaron. Tenemos que entender que la mayoría de ellos juegan en Europa”.

“Chile tiene que mentalizarse en seguir creciendo y mejorando, jugador por jugador. Hay que seguir con la intensidad que algún día tuvimos con Bielsa”, añadió el goleador histórico de la Selección.

En esa misma línea, Sánchez fue lapidario y apuntó a la calidad del plantel actual: “Marruecos es un equipo que va al Mundial. Nos ganaron por todos lados. Hoy en Chile hay muy pocos jugadores en Europa. Hay que ver las cosas como son y tener autocrítica. Tenemos que mejorar, estamos en un nuevo proceso”.

🔥 Alexis Sánchez analizó la derrota de @LaRoja ante Marruecos:



"Ellos fueron más intensos que nosotros. En Chile hay pocos jugadores que juegan en Europa"



"Me gustaría que me llegue un pase a mí también para poder definir la jugada, no siempre tengo que dar el pase yo" 👇 pic.twitter.com/lizHiTYGa2