Alexis dispara en su llegada al Olympique de Marsella: “uno nunca es ídolo en su país"

Pablo Longoria saluda en francés en la presentación del tocopillano. El presidente del Olympique de Marsella habló sobre las cualidades del formado en Cobreloa:

"Gracias por cumplir tu palabra, por creer en el proyecto. En el proyecto necesitamos desarrollar jugadores, darle valor, que pueda jugar en varios puestos. Esto es lo que queríamos, darle un impacto al equipo. Y no solo el palmarés. Encarna lo que queremos. Subir el equipo, cambiarlo de dimensión. Estamos muy felices”, ensalza al Niño Maravilla.

Sánchez aseveró que: “Lo de la afición me sorprendió. Aman a este club. En lo físico me he estado entrenando en Milán. Me falta tener más contacto con el balón, ajustar algunos detalles, pero físicamente me encuentro bien”, contesta.

Luego debe responder acerca de la polifuncionalidad que ofrece. “He jugado de nueve, por izquierda, por la derecha, detrás del nueve. Me puedo adaptar a cualquier posición. Lo he aprendido durante mi carrera”, sostiene el delantero chileno.

Ahí vino el "palo" a los chilenos: “El recibimiento de ayer fue algo lindo. En todas partes me han recibido bien. Como dice el dicho, uno nunca es ídolo en su país. Me siento muy querido en el extranjero. Son cosas lindas que te llegan en el momento en que menos se espera. Eso hace dimensionarlo. De la liga, vi que el equipo es intenso. Presionamos alto. Me gusta el estilo, cómo presionamos. Ganar 4-1 es algo lindo”.