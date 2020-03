La megaestrella del fútbol femenino subió un video con el equipo chileno entrando a la cancha con perros en el marco de una campaña.

Una cuenta en Twitter de la futbolista que cuenta con 4 millones de seguidores le dedicó una mención al Popular por haber salido a la cancha con perros con la misión de visibilizar la adopción, lo que fue muy aplaudido por la estrella del fútbol femenino.

Todo ocurrió en el marco de una campaña para la adopción de mascotas hecha el año 2017, el plantel del Cacique salió a la cancha con perros en la previa de un partido ante Deportes Antofagasta.

Esto fue recordado por una cuenta de Twitter de futbolistas con animales en la que compartieron el video de los jugadores albos saliendo al campo de juego del Monumental, la cuál fue replicado por la crack del fútbol femenino.

"Dale un hogar a los perritos", escribió Morgan en sus redes sociales junto a corazones, festejando el acto y generando reacciones entre sus fans.

Colo-Colo players walking onto the pitch with dogs available for adoption pic.twitter.com/O91PNBLONT