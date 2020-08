La delantera norteamericana ya pude decir que tiene una figura inspirada en ella de la mano de Mattel.

“Estoy muy emocionada de anunciar que finalmente tengo mi Barbie. Para mí fue muy importante colaborar en cada paso para crear la muñeca Barbie Alex Morgan, como parte de la colección Role Model. Estoy orgullosa de compartir mi muñeca con todos ustedes”, comentó en Twitter la oriunda de california junto a una foto de su réplica.



Cabe recordar que dentro de los trofeos de la jugadora, destacan el título del Mundial Sub 20 de Chile 2008 con Estados Unidos, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y las copas de los Mundiales absolutos de Canadá 2015 y Francia 2018.

So excited to finally announce that I have my own @Barbie! Collaborating in every step to create the Alex Morgan Barbie doll as part of the Role Model Collection was very important to me. I'm so proud to finally share my doll with you all. https://t.co/cJjl8ZM9vi pic.twitter.com/zd00lR3irG