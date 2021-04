Alejandro Lorca, relator de TNT Sports, nuevamente llamó la atención de las redes sociales con sus entretenidos comentarios, esta vez en el partido entre Colo Colo y O’Higgins en el Estadio Monumental, donde los rancagüinos se impusieron por 2-1.

Cuando se disputaba el último minuto de descuento, el cuadro popular tuvo un tiro libre a su favor que podía significar el empate para los locales.

Al área de los celestes llegaron prácticamente todos los jugadores blancos , incluyendo al portero Brayan Cortés.

Fue en ese momento cuando Lorca dijo en su relato que “en el área de O’Higgins hay más gente que en la azotea de Kidd Tetoon”, haciendo alusión a la fiesta clandestina que organizó el cantante de Trap y que terminó en su detención por infringir la norma sanitaria en plena cuarentena.

