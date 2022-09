Alejandro Lorca dice que esta U es la peor de la historia

El reconocido relator de TNT Sports analizó el empate de los azules ante Coquimbo Unido que significó la salida de Diego López de la banca universitaria.

"Las sensaciones son absolutamente negativas. Yo hace mucho rato no veía un partido de la U que no tuviera un tiro al arco. Los números son fríos y completamente lapidarios con un equipo que hizo por lejos su peor partido en la era López", comenzó diciendo a BolaVip.

"Creo que la U se farreó una gran opción para haber conquistado puntos valiosos que hubieran generado presión hacia La Serena, Coquimbo y Antofagasta. Cuando más se esperaba que el conjunto universitario con el retorno de Casanova, con este cambio de esquema, brindó a mí juicio su peor actuación en los últimos tiempos", agregó.

"A juzgar por el rendimiento futbolístico, yo creo que la U lamentablemente no queda en Primera División. La U viene en descenso, en picada, yo no sé si esta igualdad ante Coquimbo que debe ser analizada como una derrota pueda generar un remezón y lo que se esboza con la salida de Diego López y con la llegada de un DT distinto que puede ser Sebastián Miranda, pero si lo juzgo por los últimos partidos es paupérrimo y miserable. Yo no recuerdo un equipo que juegue tan mal como la U, un equipo sin alma en lo anímico, no hay resto individuales", sentenció tajantemente.