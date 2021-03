Alejandro Chumacero y su adaptación: “En Unión Española ya me dicen ‘Chumasteiger’”

El jugador boliviano, Alejandro Chumacero, se refirió al proceso de adaptación que ha vivido desde que llegó a nuestro país para defender a Unión Española.

Una de las grandes bombas que tuvo el fútbol chileno en su último mercado de fichajes fue la incorporación de Alejandro Chumacero a Unión Española. El boliviano llegó proveniente del Puebla de México y generó una ola de expectativas entre los fanáticos del balompié nacional, quienes aguardan por verlo en las canchas.

Ante eso, el mediocampista se refirió a sus primeras semanas en Unión Española, donde ya entrena bajo la atenta mirada de Jorge Pellicer. El ex The Strongest reconoció que sus compañeros ya lo apodan “Chumasteiger” debido a su parecido con el jugador alemán Bastian Schweinsteiger.

"En Unión ya me dicen 'Chumasteiger', pero sirve para unirse al grupo. El 'Mono' Sánchez, Benja -Benjamín Galdames-, -Cristian- Palacios que jugué en Puebla con él, con todos ya me llevo bien. Ya me voy conociendo con todos", indicó en conversación con La Tercera.

Con respecto a los motivos que lo llevaron a firmar por el cuadro de Independencia, Chumacero fue claro. El oriundo de La Paz reconoció que vino "por el país, la ciudad, la oportunidad. Tú sabes que para mi carrera es muy importante seguir a alto nivel", reconoció.

Al ser consultado sobre si otro equipo nacional lo había ido a buscar anteriormente, reconoció que tuvo acercamientos con uno. "Hace mucho tiempo casi vengo a Chile, pero no se pudo concretar. No me acuerdo del equipo, era Colo Colo parece. No me acuerdo la verdad".

Para finalizar, adelantó lo que será el amistoso entre Bolivia y Chile de este viernes a partir de las 22 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. Ante eso, reconoció que "ese duelo será muy lindo, me voy a encontrar con Carlitos Palacios también. Espero verlo e intercambiar camisetas".

"Martín Lasarte es un técnico reconocido por todos y ahora tiene un gran nivel de jugadores jóvenes para poder llevar adelante su trabajo", concluyó.