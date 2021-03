Alejandro Camargo dio detalles de la amenaza de muerte que recibió su esposa

El mediocampista de Melipilla, Alejandro Camargo, reveló las duras amenazas que recibió su esposa antes del duelo entre Colo Colo y U. de Concepción.

Un frenético partido se vivió el 17 de febrero recién pasado en el cierre definitivo del Campeonato Nacional 2020. Se trata del duelo de definición por el tercer descenso a Primera B, que fue protagonizado por el antepenúltimo equipo de la tabla 2020, Colo Colo, y el penúltimo de la tabla ponderada, Universidad de Concepción.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Fiscal de Talca, finalizó 1-0 a favor de los albos con gol de Pablo Solari, por lo que los albos se salvaron del descenso. Sin embargo, quienes no lo pasaron nada de bien fueron los del “Campanil”, que no solo perdieron la categoría, sino que también lidiaron con otros problemas.

Uno de esos problemas tuvo como protagonista a Alejandro Camargo y su esposa, Alejandra Miralles. El actual jugador de Deportes Melipilla reveló detalles con respecto a la dura amenaza de muerte que recibió su mujer en la previa de la final por el descenso chileno.

"Mi señora me lo hizo saber cuando venía a Concepción de vuelta del partido. Por WhatsApp me envió la foto del arma que le mandaron (con el mensaje "que intente ganar tu marido") y me dio impotencia, porque meterse con la familia... o sea, ya meterse con cualquiera está mal, porque es un deporte", confesó a Las Últimas Noticias.

"Me molestó, pero por último que se metan con el jugador, porque uno está acostumbrado. Bueno, mal acostumbrado", complementó.

"Ella llamó a la PDI, hizo una denuncia y se llevó una dirección del perfil de Facebook que la había amenazado e iba a investigar. Luego mandaron un auto de Carabineros adonde vivíamos y estuvieron en comunicación. No la han llamado a declarar", añadió el argentino.

Para finalizar, Camargo también habló con respecto a su reciente fichaje en Deportes Melipilla, que jugará en Primera División. El trasandino reconoció que su llegada a los “Potros” se efectuó producto de que el equipo capitalino “se interesó, insistió bastante”.