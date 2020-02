Los incidentes del pasado domingo en el Monumental siguen siendo muy comentados por distintas autoridades.

Gonzalo Montoya lamentó los incidentes que se han vivido en los partidos del Cacique:

"Fallaron absolutamente todas las medidas de seguridad al ingreso del estadio, pero también las medidas contempladas para lo que era el exterior, donde nuevamente se llevaron a cabo incidentes. Entendemos que la Intendencia es quién autoriza estos eventos, pero hoy no están las condiciones para poder desarrollar este tipo de actividades, considerando no sólo lo ocurrido el domingo, sino también lo que pasó semanas atrás donde lamentablemente falleció un hincha de Colo Colo", dijo en conversación con Radio Cooperativa.

Montoya aseguró que: "solicitamos semanas atrás que se suspendieran los partidos en el Estadio Monumental hasta que no se garanticen medidas efectivas que eviten estas situaciones y se pueda llevar a cabo el espectáculo con normalidad".

Criticó duramente a la organización del evento entre Albos y Cruzados:

"Tenemos una relación muy buena con Colo Colo, pero hay que separar las cosas. El club tiene que tomar sus medidas, acogerse a los protocolos. Han habido situaciones que ocurren al exterior del estadio que condenamos, entendemos que no pueden volver a ocurrir y mientras no se garntice la seguridad de nuestros vecinos, quiénes son los más afectados por los partidos, vamos a mantener la solicitud de que no se desarrollen estos eventos en el Monumental mientras estén estas amenazas y situaciones que estamos viviendo", completó.