Alan Saldivia demostró desde su debut que está para cosas grandes, pues a pesar de su corta edad ha mostrado una jerarquía digna de un experimentado. En esa línea, el defensor reveló porqué no respondió a la provocación de Fernando Zampedri en el último duelo ante la UC.

Y es que el uruguayo recibió golpes e insultos por parte del capitán cruzado, situación que supo responder con madurez para no caer en problemas. "Lo aprendí en la juvenil, me echaron cuatro veces así que tenía que aprender. Acá te echan y no juegas más", afirmó en dialogo con Mediapunta.

En esa misma línea, el charrúa admitió haber ido al psicólogo para manejar su temperamento en la cancha, pues el jugar al límite cada duelo le costó muchas expulsiones durante su formación.

"Fui al psicólogo, pedí ayuda para soportar eso porque todo jugador tiene temperamento, sea uruguayo o chileno, todos tienen esas ganas de que, si te pegan, tienes que pelear. Pero no, te la bancas porque hay un juez y te va dictar la regla de que no se puede hacer eso", agregó Alan Saldivia.

El propio uruguayo reveló que fue complejo soportar al goleador de Universidad Católica. "Fue difícil bancarme eso, pero tranquilo, estoy con esa tranquilidad de que tengo que estar sereno, calentar al rival, pero sin enojarse", mencionó para finalizar.

El futuro de Alan Saldivia

A pesar de que lleva pocos partidos con la casaquilla alba, Alan Saldivia será muy solicitado en el próximo mercado de fichajes, pues debido a sus grandes actuaciones en Copa Libertadores y Torneo Nacional ya ha llamado la atención de diversos clubes.

Lo cierto es que ahora tendrá que mentalizarse en su desafío más próximo con el Cacique, cuando enfrenten a Magallanes este domingo 27 de agosto a las 12:00 horas.