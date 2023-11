¿Adiós Colo Colo? Gustavo Quinteros es tentado por grande de Sudamérica

Mucho se ha hablado durante esta semana de la continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo. El estratega aún mantiene las esperanzas de lograr el título del campeonato esta temporada, junto con la final de Copa Chile ante Magallanes, la cual se disputará en diciembre. En ese sentido, un equipo grande de nuestra parte del continente está interesado en contar con los servicios del entrenador.

Si bien las posibilidades matemáticas existen, el cacique no corre con la primera opción para conseguir la corona esta temporada, pero aún así, buscarán ubicarse en el mejor lugar posible en la tabla de colocaciones para así clasificar a las copas internacionales el próximo año. Es más, una de las condiciones de Gustavo Quinteros para permanecer en Colo Colo es clasificar a la fase de grupo de Copa Libertadores.

Pero ahora se suma un nuevo actor a la ecuación, ya que según la información entregada por el periodista Mauricio Loret de Mola, asegura que un grande de Perú estaría preparando una oferta para Gustavo Quinteros. El equipo en cuestión sería Alianza Lima, quien además afirman ya se habría puesto en contacto con el actual director técnico de los albos.

"Cómo puede ser que hace menos de una hora alguien de Alianza se haya comunicado con Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo que acaba vínculo con el equipo chileno este año, para pedirle condiciones. No ha tenido su mejor año, se le fueron las piezas y no ha podido recomponer el equipo. Lo que me dicen con seguridad es que alguien de Alianza le pidió condiciones a Quinteros para ser técnico de Alianza", señaló el periodista.

Sin lugar a dudas una oferta más que atractiva para el actual estratega de Colo Colo, quien en su carrera técnica nunca a dirigido en Perú, ya que mantiene pasos por Bolivia, Ecuador, Arabia Saudita, México y Chile. Por ahora solo queda esperar a final de temporada para conocer el equipo en el cual estará dirigiendo Gustavo Quinteros el próximo año.