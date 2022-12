Adelantan que Alexis evalúa salir del Olympique de Marsella

El periodista Enzo Olivera afirmó que para el Niño Maravilla fue un duro golpe quedar fuera de la Champions League.

“Yo veo que Alexis llegó para jugar una cosa y al final tendrá que disputar otra. Y esa es una gran pena, porque al final el objetivo del Olympique de Marsella era disputar a lo menos los octavos de Champions y terminó siendo un fracaso rotundo”, afirmó el periodista.

En ese sentido, Olivera avisa que “ahora, si Marsella se mete en la próxima Champions League, me parece que es un equipo competitivo, pero a nivel de proyecto no sé si aguante la figura de Alexis Sánchez. Él tiene que estar en competiciones europeas. Si no, no se justifica. Lo veo con cara de que en el próximo mercado de pases, ojo, no este que estamos viviendo, quiera partir”.

El reportero asegura que: “acá se ha escuchado mucho. Los diarios L'Équipe y France Football afirmaron que es una posibilidad de que Olivier Giroud está en la órbita del Olympique de Marsella. Él tiene deseos de volver a Francia, pero está en el Milán, el actual campeón de Italia. Es difícil, porque actualmente Marsella no te promete nada a nivel europeo, ya que no tiene ni Champions ni Europa League”.

Cabe recordar que Alexis ha jugado 17 en esta temporada con el Olympique de Marsella, anotando siete goles y sin todavía entregar una sola asistencia.