Acusaron de robo a ex mundialista de la selección chilena de fútbol

A través de Twitter, el mundialista en Francia 98 denuncia la situación que ocurrió en un supermercado de la región metropolitana. El Murci Rojas se descargó con todo en sus redes sociales.

“Fui al Líder a ver si un precio era presencial o por Internet. Cuando salgo, me dicen ‘lleva algo ahí’. Yo pensé que me estaban weando y les dije que no llevaba nada”, señaló el otrora defensa nacional en su cuenta de Twitter.

“De arriba me dicen que lleva algo”, explicó el ex Deportes La Serena.

Frente a esta situación, “Murci” Rojas pidió hablar con el encargado del local. “Llama al gerente del local y me revisan”, respondió el campeón con Colo Colo, “nunca llegó”, esgrimió.

Francisco Rojas fue el lateral titular de Chile en Francia 98.

Por último, el exfutbolista lanzó una crítica en contra del supermercado. “La seguridad mala del Líder

de Departamental con Vespucio, en el subterráneo están robando las patentes de los autos y no hacen nada”, concluyó. Los menajes de apoyo no se hicieron esperar, los hinchas de la Roja le dieron palabras de aliento al Murci.