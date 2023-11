Acusan al principal culpable del papelón de La Roja Femenina

La Roja Femenina ha estado en el ojo del huracán por la bochornosa polémica de las arqueras en los Panamericanos, lo que se agravó por estar disputando la medalla de oro. En ese sentido, ahora acusaron al verdadero culpable de la lamentable situación.

Se trata de Marcelo Pablo Barticciotto, quien apuntó a Luis Mena como el principal involucrado en el papelón que está llevando a cabo Chile en el torneo.

"En primera medida reconoce el error, quizás no al principio, pero a lo largo de la conferencia lo termina reconociendo. Lo que dice es que se confiaron en que Canales se iba a quedar", comenzó diciendo Barticciotto. Después, agregó que "ellos estaban apuntando a jugar la final sólo con una portera y eso también era un riesgo".

Luego, el campeón de Copa Libertadores con Colo Colo se mostró esperanzador en que esta situación no le pase la cuenta al DT.

"Ojalá no sea perjudicial para él, ojalá que no le salga mal y que, en definitiva, esto sea como una anécdota mala, pero una anécdota. Ojalá no le salga mal a Mena", complementó Barticciotto.

Finalmente, el actual comentarista de Radio Cooperativa intento dilucidar la idea principal de Luis Mena en La Roja, que finalmente le resultó mal.

"Se terminó decidiendo por llevar más jugadoras de campo que por llevar a una arquera más, que podría haber sido. Con los jugadores de campo se las puede arreglar de mejor manera, hay jugadoras polifuncionales que de repente se te lesiona un central y un lateral puede jugar de central. Tiene un abanico más de posibilidades de reemplazarla, pero a las arqueras no", sentenció Marcelo Pablo Barticciotto.