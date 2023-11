Actual pareja de Matías Fernández sale en su defensa tras denuncia

Matías Fernández Cordero está viviendo un muy complicado momento, ya que el actual jugador de Independiente del Valle fue denunciado por su ex pareja con los cargos de violencia intrafamiliar. Cabe mencionar que el futbolista fue nomina a La Roja para la doble fecha clasificatoria rumbo al Mundial 2026 y debido a toda esta situación habría sido desconvocado.

Si bien esta situación está siendo investigada, por ahora la Fiscalía Local de Valparaíso informó que al momento de la denuncia, la víctima fue trasladada al SAPU de Placilla para constatar lesiones, las cuales fueron catalogadas de carácter leve y que además se inició una causa penal en contra de la persona señalada como culpable, en este caso, Matías Fernández Cordero.

A pesar de todas las críticas que están surgiendo por esta situación, la actual pareja del jugador nacional salió en su defensa, alegando que son denuncias mal intencionadas y que el futbolista de Independiente del Valle no es así como lo están haciendo querer parecer. Todo esto a través de sus redes sociales.

"Estamos mejor que nunca con Mati, él es un papá y esposo maravilloso. No hagan caso a los comentarios de personas que no tienen idea de lo que él vive porque todos estos problemas que le presentan es porque no quieren que vea a su hija, así que les pido cariño y respeto por él", señaló la actual pareja del jugador de 28 años, a través de sus redes sociales.

Carabineros también detalló en un informe la violencia denunciada. "Se presenta una mujer adulta, quien señala que momentos antes concurrió hasta su domicilio particular el papá de su hija de 5 años, quien es futbolista profesional identificado como Matías Ignacio Fernández Cordero. Quien compone actualmente la selección chilena de fútbol, perteneciendo al equipo Independiente del Valle de Ecuador".