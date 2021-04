Actriz porno revela que fue contratada por jugadores de Manchester United

Shona River, profesional del cine para adultos, aseguró que tres futbolistas del quipo inglés contrataron sus servicios.

La econocida profesional del cine para adultos conversó en extenso con el podcast How To Be A Pornstar, donde confesó que tres miembros del plantel de los Diablos Rojos la llamaron paratener un "momento".

"Esperan que estés con ellos porque son famosos, pero nunca quieren salir contigo de verdad", comentó agregando que "les sirves como una segundona en las sombras. Y el hecho de que tengan mucho dinero no significa que quieran ser generosos".

La actriz detalló que un jugador le dijo que "no tenía más dinero", y que por lo tanto debía descontar la pizza del monto acordado por el encuentro.

"Probablemente, el que tuviera que estarme pagando hirió su ego", explicó la mujer en la entrevista.

River también comentó que a los futbolistas de la Premie League no les gusta pagar por sexo y esperan que las escorts trabajen gratis. “Esperan que estés con ellos porque son famosos, pero en realidad no quieren salir contigo”, declaró.