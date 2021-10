Actor de "Juego del Calamar" sorprendió a Jaime Valdés

Actor de "Juego del Calamar" le dio una increíble sorpresa a Jaime Valdés, el ex volante de Colo-Colo reaccionó al momento que generó muchas reacciones en las distintas plataformas digitales.

Su socio en la marca Cac1ke, Carlos García, le avisó que recibieron la notificación de un nuevo seguidor, se trataba el actor surcoreano Heo Sung-Tae, quien interpreta al participante "101" en la popular serie de Netflix "El Juego del Calamar".

"Fue una linda sorpresa, al inicio no le creía a Carlitos García, lo fui a verificar a la cuenta Cac1ke y era verdad. Después nos pusimos a comentar la serie y nos pareció sorprendente que un persona de una serie, tan famoso, nos empezara a seguir, así es que estábamos contentos", comentó el hoy jugador de San Antonio Unido al diario Las Últimas Noticias.

Pajarito Valdés contó que ya vio la serie:

"Sí, la vi completa, me demoré cuatro días porque tengo que levantarme temprano a entrenar. Es súper entretenida y muy fuerte, me dejó muchas enseñanzas de lo que le toca vivir a mucha gente. Es lamentable, pero es una realidad que hay gente que no puede vivir tranquila por el endeudamiento, que se vayan enfermando sicológicamente y al final entran al juego porque no tenían otra opción y nada que perder", dijo.

"Es fuerte la situación de cada persona, está muy bien hecha, cuando la empiezas a ver quieres llegar al final rápido porque se pasan volando los capítulos", añadió.

