Aconsejan a Brayan Cortés: "Yo agarro mis maletas y me voy"

Brayan Cortés no lo pasa bien en Macul, el portero perdió la titularidad tras un incidente extra futbolístico que quisieron ocultar en el cuerpo técnico albo.

Para el el fundamental partido ante Deportivo Pereira por Copa Libertadores, Gustavo Quinteros recupera a Fernando de Paul y tendrá que elegir golero para el duelo que se jugará este jueves a las 18 horas en el Estadio Monumental. Según reveló el periodista Cristián Alvarado en el programa Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, será De Paul quien ataje frente a los cafetaleros.

“¿Sabes lo que pasa? Esto es una tremenda noticia, es decir, si esto se confirma, digamos que Cortés ya jugó un partido, jugó en la Selección y en Colo Colo”, dijo de entrada Patricio Yáñez sobre la situación de Cortés.

El Pato cree que Cortés debe salir de Colo Colo.

Yáñez se pone en el lugar del iquiqueño: “Si voy a seguir sancionado por Gustavo Quinteros, si voy a seguir cumpliendo sanciones en la banca, agarro mis maletas porque veo que en definitiva a esta altura no cuentan conmigo”.

Ahí vino la potente frase del ahora comunicador: “Agarro mis cuestiones y me voy, por la edad que tengo, por hacer un buen contrato afuera. Si esto realmente es así, sería un golpazo”, dijo en el cierre el ex delantero de la Roja.

Gustavo Quinteros no quiso explicas las razones de la ausencia de Cortés en el arco albo: "Puede ser una razón futbolística o no, no voy a dar públicamente nada. Todo lo que sucede internamente, lo voy a solucionar internamente. Yo tomo decisiones y siempre tratando de ser lo más justo con el grupo. Tenemos un grupo de 30 jugadores y tengo que ser justo con los 30, de esa manera tenemos una convivencia excepcional desde 2020", agregó el estratega.

Para cerrar, Quinteros reveló que: "soy justo con todo el plantel, pero no voy a dar las razones públicas de todos los jugadores de porqué juegan o porqué no. Nunca dije por qué no jugó Gil, Falcón o ahora Brayan. Son cosas que las tienen que decir ustedes, igualmente yo quiero aclarar esto, hay un 70% u 80% de lo que se dice sobre Colo Colo que no es verdad".