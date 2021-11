Daniel Schapira, segundo máximo accionista de Azul Azul y actual vicepresidente de la institución universitaria, atribuyó a la mala suerte el mal momento que atraviesa Universidad de Chile, equipo que a dos fechas del final del Campeonato Nacional está en la lucha por no descender.

En conversación con El Mercurio aseguró que "hemos tenido muy mala suerte. Los que entran a la cancha son los jugadores y sabemos que pueden dar mucho más, tienen todo nuestro respaldo".

"Ha sido complicado para todos lo que vive el equipo, que no haya podido levantar cabeza. Uno mira hacia atrás y ve que ante Palestino nos hicieron el gol al último minuto, con Curicó hicimos el primero y lo celebramos como si fuera la final del mundo, después inexplicablemente el equipo desapareció y nos dieron un baile. Con Ñublense pudimos llevarnos un punto, pero el rival no cometió errores y nosotros sí. Entonces cuando pasan estas cosas uno no entiende nada", agregó.

En esa línea, mostró poca autocrítica desde su rol en el club. "Se escucha mucho que en la U hay cuestiones dirigenciales que afectan al equipo, pero lo que está pasando en la cancha no se puede creer y no creo que eso tenga que ver con lo que haga o no la dirigencia", advirtió.

"Siento que acá podría estar el mejor dirigente del mundo y no habría sacado al equipo de esta dinámica. Desespera el tema que hoy enfrentamos. A veces me gustaría entrar a la cancha, pero yo no soy jugador. Sé que los jugadores se sacan la mugre, pero se cometen errores infantiles. Confío en que revertirán este escenario. Hay que hacerlo, esta es la U, un equipo demasiado grande para estar pasando por esto", cerró.

Nos vamos al norte! ✈️

Destino: El Salvador 🛫#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/LaIcQneVQQ — Universidad de Chile (@udechile) November 27, 2021

PROGRAMACIÓN

Chile vs . Argentina

Martes 27 de enero

Horario por definir

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.