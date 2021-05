A Quinteros no le interesa la Copa Sudamericana: "No estaría tan conforme"

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, tuvo una particular respuesta al ser consultado sobre los objetivos de los albos.

En Colo Colo hace rato que ya dieron vuelta la página de la temporada 2020, donde estuvieron al borde del descenso en el Campeonato Nacional. Los albos ahora tuvieron un renacer, y pelean en la zona alta de la tabla de posiciones. Ante eso, sueñan con ser campeones y regresar a un torneo internacional.

Sin embargo, este jueves al técnico Gustavo Quinteros se le escapó una singular confesión. Esto porque en conferencia de prensa, el estratega argentino-boliviano destacó que el “Cacique” sueña en grande. Por lo que dejó claro que prefiere la Copa Libertadores por sobre la Copa Sudamericana.

"Estamos a dos puntos y si analizamos los que perdimos, podríamos estar más arriba. Ahora que estaremos completos tengo confianza de que, si llegamos a lograr el funcionamiento, volver a jugar y mejorar en los entrenamientos”, indicó de entrada.

“Podemos aspirar a clasificar a Copa Libertadores como uno de los objetivos principales que debe tener este club. Y después, por qué no, pelear el título. Hay plantel. Un club grande como este tiene que pensar en grande", agregó el técnico albo.

Fue en ese momento que el ex estratega de la UC reconoció su preferencia por uno de los campeonatos. "Uno se tiene que poner el objetivo más importante, que es Libertadores. Si no alcanza, Sudamericana, pero no estaría tan conforme como entrenador", confesó.

"Ahora tenemos un plantel competitivo y completo, el equipo ha mejorado mucho desde la última temporada. Nos ponemos objetivos posibles, pensamos en grande para crecer y exigirnos desde lo profesional o personal. Aspiramos a pelear entre los tres primeros y después veremos", agregó.

Para cerrar, Quinteros insistió en que el objetivo principal es ir por una nueva corona del fútbol chileno. "Ojalá que para diciembre podamos festejar una clasificación a Copa Libertadores y terminar jugando bien. La idea es esa, un equipo que sea capaz de pelear el título, cumplir objetivos y formar a los chicos que estamos trabajando en la semana”.

“Con varios que debutaron en primera. Hay muchos buenos jugadores en menores que lo están haciendo bien y ojalá tengan la posibilidad de ser partícipes importantes de aquí al final de temporada", concluyó.