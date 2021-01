El comentarista de ESPN se lanzó con todo en contra del ex estratega de la Roja de todos.

“Se mee termina cayendo Rueda, absolutamente”, afirmó al aire Méndez, haciendo hincapié en que “para mí debió haber llamado a conferencia de prensa, haber dado la cara”, comenzó diciendo.

Méndez, además, emplazó a sus compañeros Francisco Sagredo y Sebastián Esnaola por la pasividad con que se tomaron la fuga del DT. “A diferencia de ustedes dos, que me extraña porque son chilenos, porque yo también soy chileno pero por adopción y nacionalización… a la selección chilena no me la desecha nadie”.

“La selección es intocable. La selección chilena tiene que ser la mejor de Sudamérica. Se hace ver que la selección chilena se desechable, y se trata de una selección competitiva. Independiente que no lo quieran”, agregó el ex golero de Osorno.

Finalmente, Waldemar reconoció que Rueda le parece un “buen entrenador”, pero cuestionó que “para mí un entrenador de real categoría no hace lo que hizo él, de soltar a una para agarrar otra. La selección chilena se respeta”.