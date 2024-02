¿A La Roja? Las cuatro figuras del Torneo Nacional que gustan a Gareca

Cada vez falta menos para el debut de Ricardo Gareca al mando de La Roja y es por esto que el entrenador ya se encuentra trabajando en armar lo que será su primera nómina. En ese sentido el "Tigre" reveló los nombres de cuatro jugadores del Torneo Nacional que lo tienen encandilado y que probablemente formen pare de sus citaciones.

"A Carlos Palacios se le ve diferente, lo que hemos visto. Tuvimos presencia del cuerpo técnico en Mendoza, entonces los pudieron ver personalmente. Es diferente, me gusta", comenzó diciendo Gareca en un entretenido diálogo con el canal de YouTube Media Punta.

Pero la "Joya" no es el único que tiene encandilado al entrenador, pues en la misma conversación también agregó que "me gustan varios chicos de acá: (Alexander) Aravena, (Gonzalo) Tapia me gusta, (Lucas) Assadi me gusta... pero bueno, tengo que ver más, más tiempo los tenemos que seguir".

Quizás te pueda interesar: ¿Otra vez? Alertan a Colo Colo por el estado del césped en el Monumental

Carlos Palacios tiene encandilado a Ricardo Gareca.

Respecto a Assadi, Gareca dijo que "quiero hablar personalmente con él, de algunas cosas, en la cual veremos si ellos pueden ir mejorando en algunos aspectos. Nada tiene que ver con la parte táctica (...) sino algo que le sirva a él y a su carrera deportiva, que le va a aportar al club también".

Es así como Ricardo Gareca ya comienza a revelar posibles presencias en sus nóminas, la cual se espera muestre una mezcla entre jugadores jóvenes y algunos experimentados que lideren el camarín. De momento queda esperar para ver la nómina que tiene preparada el entrenador para los los próximos desafíos del país.