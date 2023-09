A Johnny Herrera no le gustó el gol de la "Joya": ¿debieron anularlo?

Johnny Herrera ha hecho noticia por comentar "con la camiseta puesta" en cada programa de TNT Sports, pues se le acusa de poca objetividad al hacer su análisis. Esta vez no fue la excepción y no quedó para nada conforme con el golazo de Carlos Palacios.

El exarquero aseguró que la jugada previa al gol estaba viciada por una supuesta mano de Leonardo Gil, la que debería haber obligado a anular el gol.

"Nace el gol de Colo Colo producto de esa mano de Gil. La jugada no se interrumpe, por tanto, se cobra igual no más", aseguró el ex Universidad de Chile.

En ese mismo sentido y ante los contraargumentos del resto de panelistas, el campeón de Copa Sudamericana volvió a recalcar que el gol no debió haber sumado en el marcador.

"Es mano seca. ¿Cómo no va a ser mano? La termina acomodando porque le quita el balón al jugador de Cobreloa. Voluntario o involuntario, esa jugada se cobra igual", agregó el exarquero de la U.

Jhonny Herrera y sus polémicas

De esta manera, Johnny Herrera volvió a marcar la polémica al lanzarse nuevamente ante Colo Colo, lo que ha sido una tónica en cada programa en el que participa. Recordar que el actual comentarista también se ha involucrado en una controversia con Arturo Vidal.

Todo esto porque el arquero defendió a su amigo Charles Aránguiz después de unas declaraciones del "King", quien también le respondió a Herrera acusándolo de tergiversar y sacar de contexto sus dichos.