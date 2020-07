A 14 años de la infartante final entre Colo-Colo y la U

Los albos ganaron uno de los títulos más recordados para los hinchas en una dramática definición de penales.

Un dos de julio de 2006, Colo Colo dio la vuelta olímpica ante su eterno rival en el Estadio Nacional, en la tarde en la que Claudio Bravo fue figura y en una noche que marcó el comienzo del exitoso proceso comandado por el Bichi Borghi.

El duelo que cerró la llave, terminó en victoria por la mínima para los azules que, encabezados por Marcelo Salas, complicaron al equipo del Bichi.

Ficha técnica: Universidad de Chile 1 (1) (2) – Colo Colo 0 (1) (4)

Colo Colo: Claudio Bravo; David Henríquez, Luis Mena, Andrés González; Alvaro Ormeño (85′, Miguel Aceval), Rodrigo Meléndez (46′, Moisés Villarroel), Arturo Sanhueza, Gonzalo Fierro; Matías Fernández, Jorge Valdivia; y Humberto Suazo. DT: Claudio Borghi.

Universidad de Chile: Miguel Pinto; Marcelo Díaz, Waldo Ponce, Adrián Rojas, Rodrigo Jara; Luis P. Figueroa, Manuel Iturra, Hugo Droguett, Patricio Ormazábal (48′, Mayer Candelo); Marcelo Salas y Cristián Canío. DT: Gustavo Huerta.

Gol: 71′, Figueroa 0-1.

Penales: M. Fernández 1-0 (gol); M. Salas 1-1 (gol); H. Suazo 2-1 (gol); H. Droguett 2-1; L. Mena 2-1; M. Candelo 2-1; G. Fierro 3-1 (gol); L.P. Figueroa 3-2 (gol); M. Aceval 4-2 (gol).

OTD in 2006...



"Champions in your face" pic.twitter.com/J4FFKNX1N7