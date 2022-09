Un premio millonario por perder en el póker

¿Cómo es esto posible? el póker muchas veces no es un juego tan lineal y pueden suceder situaciones que cambian la lógica del juego, o que incluso, pueden hacerte feliz por perder. Esto se debe a la existencia de una situación particular que no sucede todo el tiempo, llamado Bad Beat Jackpot.

¿Qué es el Bad Beat Jackpot?

Esta es una acción que algunos casinos de bono activan para algunas mesas particulares. Si alguna vez has ido a algún casino o eres habitué jugando al póker, sabrás que no siempre se gana solamente con cartas. Las estrategias son importantes y no son pocos los que, incluso teniendo una gran mano, o mano Monstruo, pueden perder por ser demasiado agresivos o no plantear una buena estrategia. O simplemente por mala suerte.7

Muchas veces puedes perder con la mejor mano que te tocó, el bad beat o mala racha es, justamente, la forma en que el póker define cuando pierdes una mano muy buena contra otra poco probable pero que surge y te supera. Pero eso no tiene que ser el fin del mundo. Para esto existe el Bad Beat Jackpot, donde las casas de apuestas ponen un pozo, que se va acumulando y que nadie sabe en qué momento saldrá. Lo curioso es que la Bad Beat Jackpot premia a quien, justamente, pareció haber tenido más mala suerte. El premio, en caso de que se dé, se reparte entre las personas que están en la mesa, siendo el ganador máximo, aquel que no pudo disfrutar sus buenas cartas porque un rival consiguió algo mejor.

El Casino Rivers

Distintos medios han informado que el 25 de agosto último, en el Póker Room del Casino Rivers de Pittsburgh, Estados Unidos. Allí, en una mesa de cash game, Benjamín Flanagan, un parroquiano de este lugar, quería sacar provecho de su póker de ases. Raymond Brodersen, su rival en la mesa, consiguió una escalera real, teniendo una K y un 10 de picas y haciendo board de as de pica, reina de pica, as de diamantes (esta carta calificó a la jugada para el jackpot), 9 de diamantes y J de pica. De esta manera, las fichas terminaron en el centro y Flanagan consiguió salir victorioso perdiendo, a pesar de lo contradictorio que esto suena.

La manera en que se repartieron el premio

El chiste con la Bad Bead Jackpot es que el ganador sea, justamente, el que perdió en la partida, y que todos los participantes de la mesa se lleven una parte del premio. El jackpot de esta mesa se venía acumulando desde hace más de un año, desde el 21 de junio de 2021, por lo que el premio total era de $1.226.765. Flanagan se llevó la mayor parte de este, el 40%, cobrando unos $490.708 dólares, mientras Brodersen, el hombre que había conseguido la escalera real, obtuvo el 30%, y consiguió $368.029. Otros seis jugadores que estaban presentes, se llevaron, cada uno, $61.338 dólares.

¿Qué dijeron los representantes del Casino?

Como dijimos anteriormente, el jackpot se propone luego de poner un pozo en común de parte del casino, en este caso, unos $2500 dólares que el rake ayuda a aumentar. Uno de los representantes del Casino Rivers, comentó al respecto que, cuando ellos lanzan un Bad Beat Jackpot, nunca saben cuándo saldrá ni a cuánto dinero ascenderá el premio antes de salir. Según lo que han dicho, que el premio termine saliendo los pone casi tan contentos como a los mismos ganadores.

¿Es el mayor premio del Bad Beat Jackpot?

El Casino Motor City de Detroit, tenía hasta ese momento el récord en premios de un Bad Beat, cuando en 2018, un jugador perdió un póker de 3s contra uno de reinas. En esa ocasión, el premio fue de $1.068.590. De esta manera, el premio de Rivers es el más grande entregado por un casino estadounidense, pero no el mayor del mundo, ese récord aún lo sostiene el Playground Poker Club de Montreal, en Canadá, cuando en junio de este mismo año, entregó un premio de $2.228.425 dólares a un jugador que “perdió” con póker de 10s contra una escalera real. El “perdedor”, en esa ocasión, se llevó 845.000 dólares.