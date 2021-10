Tendencias de moda para la próxima temporada de verano 2022

Ya hemos llegado a esa época del año en la que el clima comienza a cambiar y empezamos a mirar nuestros closets buscando esas prendas más livianas que hemos dejado de lado durante los meses más fríos.

Sin embargo, lo que muchas veces nos sucede es que queremos hacer alguna renovación de prendas e incorporar a nuestros vestidores algo de las nuevas colecciones para poder estar a la moda con las últimas tendencias.

Para eso, primero debemos revisar los catálogos de las tiendas de moda, que hoy gracias a la tecnología, los tenemos más a la mano en nuestros dispositivos, para enterarnos de cuáles serán las prendas, colores y modelos que veremos en las calles durante la siguiente temporada.

Si lo que estás buscando es ropa de moda en Chile, pues entonces te contaremos acerca de las últimas tendencias para la próxima temporada de verano y te daremos todos los tips para que con algunas prendas claves, puedas sumar a tu vestidor ese toque fresco y actual que siempre buscamos renovar, temporada tras temporada.

Otra gran noticia que vamos a contarte es que para quienes estén queriendo renovar su clóset sumando nuevas prendas para esta temporada, deben agendar el Black Day ya mismo y no perderse de las mejores ofertas en muchísimos artículos y por supuesto, la última moda chilena.

Temporada de verano 2022, tendencias de moda, colores y más

La ventaja que tenemos de este lado del mundo, es que las tendencias que llegan desde Europa nos permiten adelantarnos a lo que vamos a ver luego en las calles y balnearios del sur, y de esa manera ya sabemos de antemano con que nos encontraremos esta próxima temporada en cuanto ropa de moda se refiere.

En este sentido, veamos un poco lo que dejó el último verano europeo para entender qué es lo que vamos a estar luciendo nosotros dentro de algunas semanas.

Nuestro consejo, igualmente, es que siempre optemos por un vestidor que en general tenga prendas básicas que puedan combinarse entre sí y que no nos dejen atados a la moda cada vez que tenemos que vestirnos, puesto que ya sabemos que las tendencias duran muy poco, entonces tener muchas prendas clásicas y de colores básicos, y saber elegir algunas pocas más de moda, es la clave de tener un vestidor siempre al día y de no tener que invertir un montón de dinero cada vez que queramos vestirnos a la moda.

Dicho esto, podemos establecer algunos puntos fuertes que veremos durante esta temporada, directamente extraídos de las pasarelas del último verano europeo.

Rayas

Son un clásico que siempre vuelve y se renueva. Esta vez las clásicas rayas estilo marineras, que están tan asociadas a la época estival, se transformaron en rayas verticales y han invadido por completo miles de tiendas en los locales más exclusivos de Europa.

Tener alguna prenda con rayas es una buena opción para sumar algo nuevo a tu armario. Hay muchos modelos y tipos de rayas para que elijas, más gruesas, más finas y por supuesto de diferentes colores. Si bien no suele ser un estampado que le siente bien a todo el mundo, puedes usarlo en algún accesorio si no te animas a lucirlo en una prenda de vestir.

Minifalda

Un clásico que al parecer vuelve con todo este año, y esta vez en versiones extra cortas. Por supuesto no son aptas para cualquiera así que ojo con tentarte con esta prenda y luego no sentirte lo suficientemente cómoda con ella. La moda debe ser cómoda para ti, sino no cuenta.

El dato es que vuelven a usarse a la cadera y ya no a la cintura como solíamos hacer hasta hoy. Definitivamente una tendencia que solamente elegirán las mujeres más jóvenes y que no hayan vivido el boom de las faldas cortas a la cadera de la década del 90. ¡Las invitamos a que vivan la experiencia, chicas!

Boxy blazers

¿A qué nos referimos con este término novedoso? Pues ni más ni menos que a los mega blazers o antiguamente llamados oversized, esos que dan una sensación de que estamos llevando una prenda muchos talles más grandes, sin embargo, a la medida. Nuevamente las hombreras bien marcadas, serán parte de esta tendencia que vuelve.

En todas las temporadas encontramos alguna prenda de sastrería que se destaca, y en este caso es el turno del saco o blazer, un clásico que todas tenemos en nuestro vestidor. La buena noticia es que puedes usar el de tu marido, o tu padre, si es que no quieres invertir en esta prenda. Nadie se dará cuenta y estarás absolutamente a la moda.

Flores

Otro clásico de todos los tiempos que vuelve renovado y que nos invita ya desde sus primeras apariciones a conectarnos con la primavera y el calor que trae esta nueva temporada de verano en el sur del planeta.

Lo interesante es que esta vez encontraremos flores de todo tipo y color, en cualquier prenda que te imagines, asique ya sabes, como siempre decimos, si no te animas a vestir una prenda con un estampado muy potente, siempre puedes elegir usarlo en algún accesorio, y en este caso incluso en los zapatos.

Estar a la moda con los estampados que son tendencia no significa que tengamos que usarlos de pies a cabeza, todo lo contrario, podemos comprar algún accesorio o alguna prenda exclusiva, y combinarla, como dijimos, con nuestros básicos de siempre. De esta manera vamos a tener nuestro vestidor siempre a la moda, con pocos cambios.

Colores

En cuanto a los colores que mandaran durante esta temporada 2022, podemos destacar el blanco, un clásico de siempre que simboliza la frescura y la liviandad que pide el verano; los colores pastel, una verdadera novedad en cuanto a lo estamos acostumbrados a ver habitualmente, pero muy característicos en décadas pasadas; y las transparencias, uno de nuestros favoritos, que definitivamente combinan perfectamente con los climas más cálidos.

En resumen

Ya tienes todos los consejos para elegir tus prendas preferidas del verano según las últimas tendencias internacionales, ya puedes empezar a buscar tus looks favoritos y renovar tu clóset con pocos, pero efectivos cambios.